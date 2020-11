Faire fonctionner Borderlands 3 avec Steam, Proton sous Linux Mint

Ce court article aura pour but d'aider quelqu'un qui rencontrera des problèmes analogues, le sujet du jeu sous linux fera l'objet d'un article à part.

J'ai fais récemment l'acquisition du jeu Borderlands 3 sous steam et grâce à Proton, le jeu reste stable (2 blocage complet ont surgis en 14 heures de jeu). Mais il y a un gros bug, signalé juste après la sortie du jeu mais qui n'as jamais été corrigé par Gearbox depuis (plus d'un an quand même). Au vu de son occurrence dans divers moteur de recherche, beaucoup de copies ont été impactées.

Une fois le jeu téléchargé et lancé,vous poursuivrez le jeu comme si de rien n'était mais vous serez bloqué ici:



Vous pourrez faire ce que vous voulez, le jeu ne considère jamais que la vidéo est terminée et que vous pouvez passer à la suite.

Le remplacement du dossier de vidéos du jeu a été inefficace pour moi, le jeu continue de boucler.

J'ai trouvé la solution sur le forum de steam dans un sujet du 13 Mars 2020

Télécharger les archives présentes sur github : https://github.com/z0z0z/mf-install et https://github.com/z0z0z/mf-installcab. Notez bien que le deuxième script nécessite python2 sur votre machine.

Le premier va installer et adapter Media Foundation , un pipeline de framework multimédia basé sur COM à Wine.

Et le second va appliquer un correctif microsoft KB976932 depuis téléchargé depuis archive.org sur la configuration Wine existante. J'en ai eu pour 45 minutes de téléchargement.

Une fois les deux archives décompressées , rendez-vous dans le répertoire mf-install-master et adaptez la commande selon le chemin de votre installation proton :

PROTON=/home/cafou/.steam/debian-installation/steamapps/common/Proton 5.0 WINEPREFIX="/home/cafou/.steam/debian-installation/steamapps/compatdata/397540/pfx" ./mf-install.sh -proton

Puis rendez-vous dans le deuxième répertoire mf-installcab-master et adaptez la commande à votre installation suivant votre chemin de préfix :

WINEPREFIX="/home/cafou/.steam/debian-installation/steamapps/compatdata/397540/pfx" ./install-mf-64.sh

Comme indiqué , il faudra copier la dll à côté du binaire windows

cp mfplat.dll /home/cafou/.steam/debian-installation/steamapps/common/Borderlands 3/OakGame/Binaries/Win64

Si vous obtenez le logo 2K et Claptrap avant l'écran de copyright, vous avez réussi.